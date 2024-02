Luciano Huck ganha resposta por criticar Lula: "Balança que esse filho é teu"

Após Luciano Huck se manifestar contra a fala de Lula sobre Israel, neste domingo (18), vários integrantes da oposição ao governo petista reagiram. O apresentador da Globo acabou sendo alvo de críticas.

– Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado Palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente @LulaOficial. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui para a paz – ponderou Huck, neste domingo.





O deputado federal Mario Frias (PL-SP) rebateu o apresentador:





– Balança que esse filho é teu – respondeu.





E acrescentou:





– Toda essa desgraça tem a sua digital. Não iremos esquecer.





O deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) também se pronunciou.





– Na verdade você é pior que um isentão. Você é sem dúvidas um dos responsáveis pela eleição de Lula e Lula defende o Hamas e outras porcarias mundo afora – apontou o parlamentar.









