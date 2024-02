PF “estoura” esquema de desvios na educação no Piauí

Operação Monopolium combate desvio de recursos federais para educação no Piauí.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 01, a Operação Monopolium, com objetivo de combater o desvio de recursos públicos federais destinados às secretarias municipais de educação das cidades de Barras, São Miguel do Tapuio e Campo Maior.





A ação mobilizou 45 policiais federais com o apoio de auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens de alto valor em endereços vinculados aos investigados, tais como residências e empresas, nos municípios de Teresina, Barras, São Miguel do Tapuio e Campo Maior. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.





A investigação teve início a partir dos resultados de fiscalização do TCE-PI, que constataram indícios de fraude e direcionamento na contratação da empresa investigada pelas Secretarias Municipais de Educação. Durante o processo investigatório, também foram identificados pagamentos de vantagens indevidas e corrupção de agentes públicos e políticos no Piauí.





O objetivo da ação é interromper a prática criminosa, coletar provas para reforçar a tese investigativa e identificar outros servidores públicos ou particulares envolvidos no esquema, bem como recuperar bens e ativos adquiridos com os recursos desviados da Educação.





Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos (celulares e computadores), documentos, quantia em dinheiro, armas, munições, automóveis, visando ao futuro ressarcimento ao erário dos prejuízos causados pelos crimes investigados. O inquérito apura crimes licitatórios, crimes contra a Administração Pública, associação criminosa e lavagem de dinheiro no Piauí.





