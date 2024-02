PM resgata mulher acorrentada pela família por duas décadas

Na última terça-feira (13/2), a Polícia Militar do Pará (PM-PA) resgatou uma mulher de 39 anos que estava acorrentada em sua residência em Cametá. Segundo relatos da vítima aos militares, ela vivia nessa condição desde os 18 anos, após adoecer.





Conforme informação do Metrópoles, a descoberta ocorreu durante uma ronda no bairro Novo, quando os policiais ouviram um pedido de socorro por volta das 23h. Ao chegarem à casa, encontraram a mulher com correntes nos pés, presa à janela do quarto. O resgate contou com a assistência do Corpo de Bombeiros.





O quarto da vítima estava em condições precárias, com presença de fezes e urina. O pai da mulher foi encontrado na residência. Ela revelou aos policiais que sua mãe e irmã eram responsáveis pela corrente, e ambas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.





A Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota, que a vítima é paciente psiquiátrica e foi encaminhada para atendimento especializado. A família da mulher também irá receber assistência.





(Metropoles)