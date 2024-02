Polícia Federal procura há dois anos preso que fugiu algemado da sede da PF em Fortaleza

Em meio ao reforço na segurança na busca dos dois fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Polícia Federal no Ceará tem outro desafio ainda não concluído: recapturar um homem que fugiu algemado da sede da corporação em Fortaleza e continua foragido há quase dois anos.





Conforme a Polícia Federal, atualmente há dois mandados de prisão pendentes em relação ao foragido.





Alan Cléber Nascimento dos Santos foi preso no dia 26 de abril de 2022, no Bairro Granja Portugal, na capital cearense, no momento em que recebia uma encomenda postal com R$ 3 mil em cédulas falsas. Na ocasião, ele confessou o crime e informou aos agentes que adquiriu as cédulas comprando pelas redes sociais.





O homem foi autuado e flagrante por crime de moeda falsa. Ele já tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.





Após ser capturado, Alan Cléber foi levado para a sede da Polícia Federal, na Avenida Borges de Melo, de onde fugiu no dia 27 de abril, um dia depois da prisão. O suspeito estava algemado e seria levado para uma audiência de custódia quando conseguiu escapar do prédio.





(g1/CE)