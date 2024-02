Pedido de impeachment de Lula já atinge recorde de assinaturas

A solicitação de impeachment do presidente Lula, apresentada pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), já recebeu a assinatura de 129 deputados. Fundamentado na analogia feita pelo presidente entre a ofensiva israelense em Gaza e o Holocausto, o pedido será oficialmente protocolado nesta quarta-feira (21).





Este pedido de impeachment representa a maior adesão parlamentar já registrada até o momento. Até então, o recorde pertencia ao processo contra Dilma Rousseff em 2016, que obteve 124 assinaturas.





Apesar da intensa mobilização da oposição, os aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmam que as chances de ele dar continuidade ao pedido de impeachment do presidente são praticamente inexistentes.





No documento, os parlamentares argumentam que as declarações do presidente, relacionando a guerra em Israel ao Holocausto, caracterizam um crime de responsabilidade conforme o Artigo 5º da Constituição Federal.





Citam: “São crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 3 – cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.





Com informações de O Antagonista