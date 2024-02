Policiais penais do Ceará se somam às buscas por fugitivos de Mossoró

Policiais penais do Ceará passaram a integrar as equipes que buscam os dois presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró-RN na madrugada da última quarta-feira, 14. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), 12 policiais penais cearenses foram destacados para a missão.





“Eles levam a expertise cearense que conta com mais de 80% de sucesso em recaptura de presos nos últimos 5 anos e somam os esforços junto aos grupos táticos do Rio Grande do Norte, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e Polícia Civil”, afirmou em nota a SAP.





Os policiais são provenientes da Coordenadoria de Inteligência da SAP, do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e da Unidade de Segurança Máxima do Estado do Ceará.





Como O POVO mostrou nessa quinta-feira, 15, as forças de segurança do Estado já haviam se somado às buscas através da Polícia Militar.





Conforme o comandante-geral da PMCE, o coronel Klenio Savyo, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) reforçam abordagens na divisa entre Ceará e o Rio Grande do Norte. Ao todo, 300 agentes de segurança atuam na operação montada para encontrar a dupla.





Três helicópteros (um da Polícia Federal, um da Polícia Rodoviária Federal e outro do governo do Rio Grande do Norte), além de drones, auxiliam os trabalhos. Em entrevista coletiva realizada nessa quinta, 15, o ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski afirmou que as estimativas são de que os fugitivos estão em um perímetro de 15 quilômetros de distância do presídio, localizada na Zona Rural daquele estado.





Conforme Lewandowski, houve registro de furto de roupas e de comida em uma casa localizada nas proximidades do presídio, o que pode ter sido realizado pela dupla. Não há, conforme o ministro, registro de furto ou roubo de veículos na região nem de que eles foram resgatados por terceiros.





Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento são os homens que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Foi a primeira fuga registrada no sistema prisional federal desde a sua criação, em 2006.





O POVO