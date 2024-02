POLICIAL MILITAR é morto a tiros durante tentativa de assalto em Fortaleza

Um policial militar de 35 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (11). A vítima foi identificada como Félix Batista de Almeida Neto tinha 35 anos.





O militar era lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A Secretaria de Segurança informou que, no local do crime, uma pistola falsa foi apreendida por agentes de segurança.





Félix entrou na Polícia Militar do Ceará em 11 de junho de 2018. Atualmente, ele trabalhava em Paraipaba, município da Região Metropolitana de Fortaleza. O policial ainda foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e foi a óbito.





Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará foram acionados para o local do crime. As investigações estão a cargo da 11ª delegacia do DHPP, unidade responsável pela investigação de crimes contra servidores da segurança pública do estado.





A Secretaria da Segurança e os órgãos vinculados, em especial a PMCE, lamentaram a morte e disseram se solidarizar com a família e amigos do policial.





g1