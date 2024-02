Trinta mulheres foram assassinadas no Ceará no mês de janeiro

Trinta mulheres foram assassinadas no Ceará somente no mês de janeiro deste ano, segundo os dados oficiais disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O número é 20% maior que o mesmo período do ano passado, quando 25 mulheres foram mortas no estado. As vítimas do primeiro mês de 2024 tinham entre 13 e 65 anos. A maioria delas foi morta por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e quatro foram vítimas de feminicídio.





Os crimes que levaram às mortes de mulheres ocorreram em 15 cidades. Fortaleza tem o maior número desses crimes, com 12 assassinatos, três deles por feminicídio. Em seguida, aparece o município de Caucaia, na Região Metropolitana, com três mortes; e Forquilha e Morada Nova, no interior, que tiveram duas cada.





Mulheres assassinadas no Ceará em janeiro de 2024:



Fonte: G1