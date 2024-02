Prefeitura lança programa com investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões

O prefeito de Fortaleza , José Sarto (PDT), anunciou nesta sexta-feira, 2, um pacote de investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões, com previsão de executar 220 novas obras.





O programa, intitulado ‘Vida Nova’, está dividido em quatro eixos: Urbanização; Meio Ambiente; Novos Equipamentos para Ampliação de Serviços; e Infraestruturas Viárias e Mobilidade. Segundo o prefeito, 90% das obras estarão concentradas em bairros periféricos da Capital cearense.





Ainda conforme José Sarto, a maior parte das obras deve ser entregue em 2024. Os investimentos em urbanização ficarão em torno de R$ 914,5 milhões. Por sua vez, serão destinados recursos da ordem de R$ 170,7 milhões. Já a construção de novos equipamentos deve somar investimentos em torno de R$ 1 bilhão, enquanto as obras de mobilidade envolvem o montante de R$ 137,5 milhões.





“É um pacotaço de 2,2 bilhões de reais que nós vamos entregar em quatro eixos, com obras que, em sua maioria, serão entregues ainda esse ano. Há tempo para plantar e a tempo para colher, e chegou o tempo de colher. Hoje é um dia que nós temos que celebrar, é o maior investimento da história de Fortaleza”, exaltou Sarto.





Entre os projetos apresentados, o Novo Proinfra, que deve beneficiar 26 bairros, é o de maior orçamento previsto, totalizando R$ 750 milhões. Na sequência, vem a construção de 25 novas escolas, cuja previsão é de empregar R$ 335,9 milhões em recursos, e pela requalificação de 91 unidades de ensino, com orçamento estimado em R$ 171,7 milhões.





Outro projeto que deve ser ampliado é o Meu Bairro Empreendedor que incluirá, com o ‘Vida Nova’, os bairros do Mondubim, Messejana, Planalto Ayrton Senna, Jangurussu, Jóquei Clube e Aldeota. No caso das obras de urbanismo vale destacar, ainda, a requalificação da Via Paisagística da Vila do Mar e a reconstrução da Ponte dos Ingleses, espigões do Poço da Draga e Titanzinho, e o Píer 12, projeto de urbanização no Espigão da Leste Oeste.





Em termos de mobilidade, o programa inclui a conclusão da obra de drenagem da Avenida Heráclito Graça, que visa reduzir alagamentos, com recursos previstos da ordem de R$ 24 milhões, além da construção do Túnel da Domingos Olímpio, que deve iniciar no segundo semestre de 2024.





Na segunda-feira, 5, o prefeito de Fortaleza afirmou que vai fazer o anúncio de mudanças no secretariado. Estavam presentes na solenidade de anúncio do programa Vida Nova, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ambos do PDT, além do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). (Com informações da repórter Gabriela Almeida)





O POVO