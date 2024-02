Presidente do São Paulo nega "chapéu" do Fortaleza por Marinho: "Questão mais econômica"

Concorrente do Fortaleza pela contratação do atacante Marinho em 2023, quando o jogador ainda vestia a camisa do Flamengo, o presidente do São Paulo, Julio Casares, negou que o clube paulista tenha levado um “chapéu” do time cearense.



Em entrevista no canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamín Back, o Julio Casares revelou que conversou com Marinho e disse que ele “seria muito feliz no Fortaleza”. O mandatário do São Paulo também comentou que, na sua percepção, o desfecho da negociação foi favorável ao Tricolor do Pici por questões econômicas.

“Eu ainda falei pra ele ‘Marinho, você vai ser muito feliz no Fortaleza’. Acho que foi uma questão mais econômica”, disse. Neste momento, Benja questiona se o Leão pagou mais pelo atacante e o dirigente respondeu. “Eu acho que pagou. Porque assim, eu vou ser muito sincero. Isso que a gente vê na mídia de chapéu, não é chapéu. Nós vamos no limite orçamentário, se um outro paga bem mais, você sai. E não é chapéu, você não foi”, concluiu.

Antes do acerto com o Fortaleza, Marinho também despertou o interesse de outros clubes brasileiros, como o Bahia, mas a negociação não avançou. Para tirá-lo do Flamengo antes do término do contrato, que iria até o fim de 2023, o Leão desembolsou 400 mil dólares (em torno de R$ 1,9 milhão na cotação da época.

Vestindo a camisa tricolor, Marinho atuou em 26 jogos em 2023, anotou quatro gols e deu três assistências, sendo peça importante da equipe no Brasileirão e na campanha até a final da Copa Sul-Americana. Nesta temporada, tem alternado a titularidade com Yago Pikachu.





