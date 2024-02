"Só queremos voltar vivos", diz Galhardo após atentado ao ônibus do Fortaleza em Recife

Atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo cobrou postura incisiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a delegação do clube cearense ser alvo de ataque de torcedores do Sport com bombas e pedras após o empate por 1 a 1 pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O veículo retornava à capital pernambucana após deixar a Arena Pernambuco, localizado em São Lourenço da Mata, a aproximadamente 30 quilômetros do Recife.





Em vídeo publicado no Instagram, Galhardo cita que a delegação do Fortaleza foi alvo de uma “emboscada” feita por bandidos caracterizados de torcedores do Sport. Em postagem anterior, o atacante mostrou um torcedor do clube pernambucano justificando o ataque pela comemoração do Moisés na Arena Pernambuco, após marcar nos acréscimos do 1° tempo.





“Fala, rapaziada! Acabei de receber mensagem no meu Instagram, estava sem bateria, falando que expus o cara, que ele é pai de família, tem duas filhas e trabalho. Que legal! Tenho cinco amigos que trabalham comigo todos os dias há algum tempo e estão hospitalizados, com bastante sangramento" diz.





Galhardo segue relatando: "Foram fazer seu trabalho, voltar para casa, e também tem filhos e família, e não fizeram nada. Isso é uma tremenda emboscada feita não por torcedores, mas por bandidos. Tem vídeos anteriores que mostram eles combinando, correndo para fazer isso. Cara, hoje estamos saindo para jogar bola e só queremos voltar para casa vivos. Será que estamos errados?";





"Será que errei em expor o cara, que se diz cristão e está defendendo o crime? Desculpa, gente, eu não errei. CBF está na hora de tomar decisões brandas (sic), se não alguém vai pagar pela vida. Espero que não aconteça, mas cada vez, se formos analisar os últimos três anos, tem ficado muito sério. Só quero que eles todos voltem para voltarmos para casa”, disse Thiago Galhardo, atacante do Fortaleza.





O perfil “neemias_dionizio” escreveu para o camisa 91 do Tricolor do Pici que “isso é o que dá fazer gol e tirar onda com a torcida da casa, mané”. Em resposta, Galhardo repudiou e alertou dizendo: “você é um doente!!! Tem gente correndo sérios riscos…”.









Atentado ao ônibus do Fortaleza





O ônibus com a delegação do Fortaleza virou alvo de torcedores do Sport em Recife. Seis jogadores ficaram feridos, com necessidade de atendimento médico em hospital. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, por exemplo, recebeu suturas na boca, no supercílio e na cabeça.





Em relatos ao O POVO, os presentes no veículo atingido por bombas e pedras relataram “cenas de guerra”.