Suspeito de homicídio no Ceará é preso em ação conjunta da PCCE e da PRF na Bahia

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão em flagrante de um homem, suspeito de envolvimento em um homicídio qualificado. O crime aconteceu na cidade de Brejo Santo – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A prisão aconteceu, nessa quinta-feira (22), no município de Jequié, no interior da Bahia. Durante a prisão, três armas de fogo, munições e uma quantidade de maconha foram apreendidas.





Logo após o crime, ocorrido nessa quarta-feira (21), no município cearense, os policiais civis do Núcleo de Homicídios e Tráfico de Drogas (NHTD), da Delegacia Regional de Brejo Santo, deram início às diligências e identificaram o suspeito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e interceptou o alvo, que estava em fuga, no município de Jequié/BA.





Durante a captura do suspeito, um homem de 36 anos, foi apreendida uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 e uma espingarda 12, além do veículo, munições e uma pequena quantidade de maconha. Ele foi conduzido pelos policiais rodoviários federais até a Delegacia Municipal de Jequié, onde foi colocado à disposição da Justiça.





(SSP/CE)