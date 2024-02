Bolsonaro foi questionado sobre sua identidade de gênero pela PF em depoimento

Durante um depoimento na Polícia Federal nesta quinta-feira (22/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido com uma pergunta inusitada pelo delegado: ele foi indagado se se identifica como “cisgênero”. O termo, que faz referência àqueles que se identificam com o seu sexo biológico, pareceu desconhecido para Bolsonaro, que, apesar de optar pelo silêncio nas questões vinculadas à investigação, disse não saber o significado de “cis”.





Este questionamento faz parte de uma atualização nos procedimentos da PF, que agora inclui termos como “transgênero” e “cisgênero” nas fichas de dados de indivíduos que prestam depoimento. Esta medida reflete as novas diretrizes do governo Lula voltadas para as políticas LGBTQIA+.





Para muitos, os conceitos de “cisgênero” e “transgênero” ainda são pouco conhecidos, levando a PF a fornecer esclarecimentos sobre eles. Enquanto “cisgênero” se refere àqueles cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído no nascimento “transgênero” descreve indivíduos que se identificam com um gênero diferente do seu sexo biológico. A inclusão dessas categorias, junto ao campo “orientação sexual”, visa a uma maior precisão e respeito à diversidade nas práticas da corporação.





(Hora Brasília)