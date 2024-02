Vereador quer VLT atendendo os distritos de Caioca e Bonfim

O vereador Mário Victor apresentou proposta na Câmara Municipal de Sobral, a ser encaminhada ao prefeito Ivo Gomes, governador Elmano de Freitas e presidente do Metrofor, sobralense Plínio Magalhães Neto, solicitando a extensão dos serviços do VLT de Sobral até os distritos de Caioca e Bonfim, localizados cerca de 10 km das estações Cohab II, ao leste, e Sumaré, ao oeste.





A ideia é favorecer aos moradores desses distritos, algo em torno de 6 mil pessoas, um transporte rápido e seguro até a sede do município, pagando valores simbolicos cobrados no VLT, subsidiados pelo Governo do Estado.





Bom lembrar que essa história não é nova. Por pelo menos duas vezes, em tempos outros, o próprio prefeito sobralense, Ivo Gomes, já havia tocado no assunto, que não se sabe por que, foi levado adiante. Sem querer, saber disso, Mário Victor fez o pedido, que foi muito bem visto pelas comunidades envolvidas.





(Via Sobral em Revista)