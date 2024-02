Sobralense Lucas Rodrigues é candidato a vereador em Fortaleza

O sobralense Lucas Rodrigues é mais um do clã Rodrigues a entrar para a política partidária. Filho do deputado estadual Oscar Rodrigues e irmão do deputado federal Moses Rodrigues e do vice-prefeito de Umirim, Judson Rodrigues, Lucas é candidatíssimo a vereador de Fortaleza, onde mora.





Nessa quinta-feira (22/2), foi ventilada a possibilidade no programa Nos Bastidores da Política, da Tupinambá FM, que Lucas estaria de mudança para Sobral onde concorreria a uma cadeira na Câmara sobralense, entrando em concorrência direta com seu primo, Chico Jóia Júnior, e causando ciumeira em vereadores e pré candidatos ligados aos Rodrigues.





Uma fonte ligada a família Rodrigues, garantiu ao Blog Sobral em Revista, que essa história não procede, e que Lucas Rodrigues já vem trabalhando suas bases na capital cearense.





Via Sobral em Revista