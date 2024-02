VIOLÊNCIA SEM FIM: DOIS HOMENS SÃO ESFAQUEADOS NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

Dois homens foram feridos a golpes de faca na noite deste domingo, dia 25, no bairro Dom Expedito.





Segundo informações, as vítimas estavam em uma praça, quando foram atacados por dois indivíduos. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





As vítimas foram identificadas por Francisco Ailton de Sousa, esse sofreu uma perfuração no braço e não corre risco de morte, já a segunda vítima, conhecida por Jeck, foi esfaqueada na altura do abdome e seu estado de saúde é grave. Ambos foram socorridos para o hospital Santa Casa por populares.





A Polícia Civil irá investigar os fatos.





Com informações de Olivando Alves