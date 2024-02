Saiba quanto que Popó e Bambam faturaram em luta de 36 segundos

Apesar de ter durado míseros 36 segundos, o tão esperado combate entre Arcelino Popó e Kleber Bambam foi extremamente positivo e lucrativo tanto para o boxeador aposentado quanto para o fisiculturista, que receberam quantias milionárias pela vitória e participação.





De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, o lutador faturou R$ 5 milhões pela vitória contra Bambam, na 4ª edição do Fight Music Show.





Apesar da derrota vexatória, Bambam contou ao portal LeoDias que faturou algo próximo a quatro vezes o prêmio do Big Brother Brasil 24, cerca de R$ 6 milhões como prêmio pela participação e também com seus patrocinadores, entre eles a Nike e o site Only Fans.





Portal Leo Dias