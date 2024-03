ALERTA: Homem perde quase R$10 mil ao cair no golpe "sextorsão" em Cocal-PI

A Polícia Civil da cidade de Cocal, no Norte do Piauí, está empenhada na investigação de um grupo criminoso que aplicou um golpe virtual conhecido como “sextorsão”. Um homem da zona rural do município foi vítima desse crime, perdendo quase R$10 mil.





Nessa modalidade de golpe, os criminosos se passam por uma garota e abordam homens, preferencialmente casados, mais velhos e do interior, pelas redes sociais, iniciando conversas de teor erótico. Em seguida, convencem as vítimas a continuar a interação no WhatsApp, enviando fotos nuas de mulheres encontradas na internet e solicitando imagens íntimas das próprias vítimas.





O pesadelo das vítimas começa após o envio de alguma foto ou interação no WhatsApp, na qual os golpistas se passam por familiares das fictícias menores de idade e alegam estar em uma delegacia denunciado, ou então os criminosos se passam por policiais, afirmando que tem uma investigação do caso, muita das vezes até com mandados de prisão falsificados, e exigem dinheiro para arquivar a suposta investigação. Em casos mais extremos, chegam até a ameaçar de morte as vítimas. Fique atento! Não envie fotos íntimas para desconhecidos e, caso seja vítima desse tipo de crime, denuncie imediatamente às autoridades.





Via Blog do Coveiro