ABSURDO! JUSTIÇA derruba 40 anos de penas impostas a Sérgio Cabral

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, anulou nesta quarta-feira, 6, três condenações do ex-governador Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. As penas somavam 40 anos e 6 meses. Com a decisão, as sentenças do ex-governador caem para um total de 335 anos, 8 meses e 29 dias. Ele está em liberdade.





As sentenças anuladas eram referentes às ações penais das fases Unfairplay, Ratatouille e C'est Fini, desdobramentos de investigações conduzidas pela força-tarefa de procuradores do Rio.





No caso dos processos da Unfairplay e Ratatouille, os desembargadores concluíram que o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, não tinha preferência para julgar os casos.





Todas as decisões tomadas por Bretas, do recebimento da denúncia à condenação, foram anuladas. Os processos serão redistribuídos na Justiça Federal e deverão recomeçar do zero.





As informações são do Correio Braziliense





✴️ CÁ PRA NÓS: Ele chega lá, aguardem! 👎





