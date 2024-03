Ceará é o estado brasileiro com a menor remuneração para a Polícia Militar

Os agentes da Polícia Militar do Ceará são os que recebem os menores salários do Brasil, conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estado figura no fim da lista, com remuneração líquida média de R$ 4.157. No topo está o Mato Grosso, com salário médio de R$ 10.577 para a Polícia Militar – mais do que o dobro do registrado no Ceará.





O levantamento também aponta que o Ceará é um dos estados com as menores remunerações para a Polícia Civil, com uma média de R$ 6.764, atrás apenas dos estados da Bahia (R$ 6.518) e do Acre (R$ 6.348). Por outro lado, o estado que melhor paga os policiais civis é o Amazonas, com média registrada de R$ 16.393 mensais.





No caso do Corpo de Bombeiros, em apenas três outros estados os agentes recebem menos do que no Ceará: enquanto aqui a remuneração média registrada foi de R$ 5.620, no Pará é de R$ 5.195, no Rio Grande do Norte é de R$ 5.163 e no Acre é de R$ 5.099. No topo da lista, para a remuneração dos bombeiros, quem figura é o estado do Mato Grosso – que também está no topo no ranking de remuneração dos policiais militares.





A média líquida de remuneração mensal para a Polícia Militar, no Brasil é de R$ 6.139, enquanto para a Polícia Civil é de R$ 9.188 e para o Corpo de Bombeiros é de R$ 7.803. Nos três casos, o Ceará está abaixo da média nacional.





No ranking de efetivos, no entanto, o Ceará aparece entre os cinco maiores para a Polícia Militar: são no total 22.497 agentes, atrás apenas das quantidades registradas em São Paulo (80.037), Rio de Janeiro (43.362), Minas Gerais (36.362) e Bahia (29.887).





Crédito: GCmais