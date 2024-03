Amigos fazem velório de alemão em bar no Ceará: 'Pediu que ninguém ficasse triste'

Um bar cheio de amigos para celebrar um pedido inusitado e simbólico. Foi assim que o alemão Gerhard Totzauer, 66 anos, quis ser atendido pela última vez. Ele, que ficou conhecido como Geraldo, foi velado no Bar Caverna, local que frequentou por quase duas décadas. O bar fica na Broadway, principal ponto da praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati.





“Ele sempre pediu que, quando ele partisse, ninguém ficasse triste, e sim queria festa. Aí a gente decidiu fazer o velório dele no Caverna”, disse Victor Barreto, proprietário do bar. Geraldo faleceu devido a um câncer no pulmão, na última terça-feira (12). O velório aconteceu no dia seguinte.





Geraldo nasceu na Alemanha, mas se mudou para o Brasil em novembro de 2006, alguns anos depois da inauguração do Bar Caverna — que existe há 21 anos em Canoa Quebrada. “O DJ do bar fez uma playlist com todas as lives que ele gostava, que sempre pedia. Os amigos dele foram e ficaram bebendo as mesmas bebidas. Foi muito bonito”, disse.





A relação de Geraldo com a vila de pescadores, que é um dos principais pontos turísticos do Ceará, foi demonstrada também em momentos difíceis. Victor disse que Geraldo ajudou a comunidade durante os piores momentos da pandemia de Covid-19, contribuindo com uma ONG chamada Olho Protetor de Canoa — tocada por Victor.





