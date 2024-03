Aprovação do Governo Lula cai em Fortaleza

A aprovação do Governo Lula caiu em Fortaleza. Segundo levantamento do Instituto Paraná, divulgado nesta quinta-feira (28), a administração do petista é aprovado por 52,4%, enquanto 44,3% desaprovam e outros 3,4% não sabem ou não responderam. Na última pesquisa, divulgada em janeiro deste ano, a administração do presidente da República era aprovada por 59,5% da população da capital cearense.





Em relação à avaliação do governo, 39,5% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa; 22,6% acreditam ser regular; e 36,5% avaliam como ruim ou péssima; 1,4% dos entrevistados não sabem ou não opinaram. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 27 de março.





O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o portal CN7 e a Rede Plus FM e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-01878/2024. Para a realização da pesquisa, foram entrevistados 800 eleitores. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.





Via Sobral em Revista