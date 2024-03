CAVALO ATINGIDO EM TIROTEIO ESTÁ SOB OS CUIDADOS DO HOVET UNINTA

Na última segunda-feira, (25), o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (Hovet) do Centro Universitário Inta-Uninta, recebeu um cavalo mestiço, de 4 anos e com 210kg ferido por disparos em um tiroteio no bairro Sumaré em Sobral (CE). O animal foi resgatado por seu dono e populares e encaminhado ao Hovet para receber atendimento.





O cavalo continua internado no Hovet-Uninta, após ter passado pelos protocolos de primeiros socorros para estabilização do paciente. O mesmo recebeu tratamento medicamentoso, e hoje, terça-feira (26), foi submetido a um procedimento cirúrgico para a remoção dos projéteis, onde a equipe médica do hospital obteve êxito e com prognóstico de recuperação favorável.





Conheça o HOVET





Fundado há 10 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.





SERVIÇO:

Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral

Telefone: (88) 9951-0382