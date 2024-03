Conheça o sintoma surpreendente de câncer de intestino que pode aparecer no rosto

Um dos sintomas menos divulgados do câncer de intestino pode ser a anemia, caracterizada pela produção insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis pelo sangue.





A anemia pode ser desencadeada pelo sangramento no trato digestivo causado pelo câncer de intestino, resultando na presença de sangue nas fezes.





Com o tempo, a perda de sangue pode se agravar, levando a baixas contagens de glóbulos vermelhos, conhecidas como anemia.





Além disso, o câncer de intestino pode ocasionar deficiência de ferro no organismo, contribuindo para a doença.





Como se manifesta esse sinal no rosto?





Os sintomas de anemia podem refletir na coloração da pele do rosto, tornando a pessoa mais pálida do que o normal.





É provável também que a pessoa sinta intensa fadiga, falta de ar e dores de cabeça.





Apesar de a anemia poder alertar para a possibilidade de câncer de intestino, é fundamental destacar que não necessariamente indica a presença da doença, mas é crucial realizar uma avaliação médica se houver preocupações.





Outros sintomas de câncer de intestino

Mudança inexplicável no hábito intestinal (como evacuar com mais frequência ou ficar mais constipado)

Sangue nas fezes

Perda inexplicável de apetite

Perda de peso inexplicável

É relevante destacar que há outras condições médicas que podem apresentar sintomas semelhantes aos mencionados anteriormente. Apresentar alguns desses sinais não implica necessariamente ter câncer, sendo fundamental buscar a orientação de um médico, que solicitará exames para investigar as possíveis causas.





O câncer de intestino, também conhecido como colorretal, afeta a porção inferior do sistema digestivo, incluindo o intestino grosso e o reto. Essa forma de câncer representa aproximadamente 10% de todos os casos, com 1,9 milhão de novos diagnósticos anuais e 935 mil óbitos, conforme dados do levantamento Globocan da Organização Mundial da Saúde (OMS).





A patologia tem início como um tumor sólido, geralmente originando-se de pólipos, que são pequenos crescimentos no revestimento interno da parede intestinal. Os estágios do câncer colorretal variam desde o estágio I, em que o câncer invadiu toda a parede intestinal, mas não a atravessou, até o estágio IV, quando a doença se disseminou para órgãos distantes, como fígado ou pulmões.





Com informações de Catraca Livre