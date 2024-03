COREAÚ-CE: POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por intermédio da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra José Paulino de Souza, fato que ocorreu na manhã de hoje, dia 21/03/2024, no centro da cidade de COREAÚ-CE.





Este caso se relaciona com uma investigação da Polícia que apurou o crime de Violência doméstica e familiar contra mulher.





o réu está sob custódia e à disposição do Poder Judiciário, aguardando os procedimentos legais subsequentes. Este caso reforça o comprometimento das autoridades na resolução de crimes violentos e na garantia da justiça.