POLÍCIA CIVIL DESARTICULA GRUPO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS EM SOBRAL

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Sobral, deflagrou na manhã de hoje (21), a Operação Estirpe, que desarticulou grupo criminoso que atuava no tráfico de entorpecentes em diversos bairros da cidade de Sobral.





A operação foi resultado de trabalhos investigativos dos policiais lotados no Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), e foi resultado de denúncias anônimas recebidas e difundidas pelas Inteligências das Polícia Civil e Militar (NAI e SAI).





Diante da identificação dos investigados e da conclusão das investigações, com a consequente elucidação da rede criminosa, foram devidamente representadas perante o Poder Judiciário as medidas cautelares pertinentes.





Ao todo, foram cumpridos 13 (treze) mandados judiciais, incluindo 07 (sete) mandados de prisão, e 06 (seis) mandados de busca e apreensão domiciliar.





Além das prisões, durante as buscas, os alvos ainda foram flagranteados na posse de 02 (duas) armas de fogo, maconha (213g), crack (1,2kg), balanças de precisão e diversos utensílios usados para a comercialização de entorpecentes. Além disso, foram apreendidas 05 (cinco) motocicletas adquiridas pelos criminosos com o dinheiro do tráfico.





O bando, associado para o tráfico e pertencente ao coletivo criminoso Comando Vermelho (CV), possuía atuação nos bairros Sinhá Saboia, Cohab II, e Parque Santo Antônio.





Como resultado da operação, além da prisão de todos os envolvidos, e apreensão de todos os objetos ilícitos citados, foram coletados mais elementos de informação que subsidiarão novas investigações.





A operação contou com o apoio de dezenas de policiais civis lotados nas Delegacias Municipais de Sobral, Massapê, Forquilha e Santana, além de policiais lotados na Delegacia Regional de Sobral.