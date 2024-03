TRAGÉDIA: Vaqueiro e jumento morrem eletrocutados após animal passar por cima de fio no Piauí

Um indivíduo de nome Anastácio Borges Leal, com 74 anos de idade, veio a óbito após ser atingido por uma descarga elétrica intensa nesta quarta-feira (20) na comunidade de Buriti do Rei, situada na zona rural de Oeiras, no interior do Piauí.

De acordo com relatos fornecidos pela Polícia Militar (PM), Anastácio estava montado em um animal quando este inadvertidamente pisou em um fio de alta voltagem que estava ao nível do solo.





O incidente ocorreu em uma área coberta por vegetação densa. Enquanto Anastácio estava montado em um jumento, o animal acabou pisando no fio energizado, resultando na eletrocussão tanto do animal quanto do homem. Infelizmente, nem Anastácio nem o jumento conseguiram sobreviver aos ferimentos e vieram a falecer no local do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo da vítima. A causa da queda do fio de energia ainda não foi determinada e está sujeita a investigação.





(180 Graus)