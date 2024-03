Preso escapa da Penitenciária Papuda por excesso de confiança e sem romper nenhum obstáculo

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) confirmou a fuga do preso Arlan Cotirm dos Santos, 48 anos, do Centro de Detenção Provisória I (CDP I), no Complexo Penitenciário da Papuda. Classificado como detento exemplar, Santos escapou por volta das 12h de terça-feira (19/3), sem a necessidade de romper barreiras físicas, graças à confiança conquistada por seu comportamento.





Arlan, que estava em vias de ser transferido para uma penitenciária de regime fechado, aproveitou-se de seu status privilegiado de trabalhador interno para realizar a fuga, cujos detalhes ainda estão sob investigação pela Seape-DF.





Em resposta, um intenso esforço de busca foi mobilizado pelas forças de segurança da capital, com apelos à população para que contribuam com informações que possam levar à recaptura do fugitivo através do Disque Denúncia da Polícia Penal, Polícia Militar do DF ou Polícia Civil.





Arlan estava ocupado em tarefas de manutenção fora de sua cela, um privilégio decorrente de sua boa conduta. A descoberta de sua ausência ocorreu somente horas após a fuga, levantando questões sobre o procedimento de monitoramento de detentos ‘privilegiados’. Até o momento, Arlan Cotrim dos Santos enfrenta acusações por roubo majorado e receptação.





(Hora Brasília)