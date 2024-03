Em fuga, homem entram em velório e abraça caixão para despistar PMs

Um jovem de 20 anos que tentava fugir da polícia foi preso após invadir uma igreja em que ocorria um velório, em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo. Ao entrar no local, o rapaz abraçou o caixão para despistar os policiais que o perseguiam. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21/3).



De acordo com informações do Folha Vitória, durante o patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar do ES identificou um homem, conhecido por envolvimento em diversos crimes, em um carro estacionado. Ao perceber a presença dos PMs, o suspeito saiu do veículo e entrou na igreja.

Os policiais perceberam que ele portava uma arma de fogo e foram atrás do suspeito.

Segundo a corporação, ao notar que seria abordado, o jovem se dirigiu em direção ao caixão, o que gerou tumulto na igreja. Mesmo tentando despistar os policiais, o suspeito acabou abordado. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, com 19 munições.

No momento em que o rapaz era levado para a viatura, participantes do velório se aproximaram e tentaram soltá-lo. De acordo com a polícia, algumas pessoas chegaram a tentar tomar as armas dos militares.

“Foi necessário realizar um disparo para repelir a agressão injusta e evitar que conseguissem tomar as armas”, explicou a PM.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz e autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

