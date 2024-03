Adolescente é apreendido suspeito de matar a própria mãe a pauladas no Ceará

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de matar a pauladas a própria mãe, que foi identificada como Francisca Lourenço Carvalho. O crime foi cometido na noite desta quarta-feira (20) na localidade de Araquém, em Coreaú, município de Sobral, no norte do Ceará.





Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 23 horas para atender uma ocorrência relacionada a uma lesão corporal grave. Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou com o suspeito sendo contido por moradores, que informaram que a mãe do adolescente, uma mulher de 45 anos, acabou morrendo a caminho do hospital, após o filho ter ferido a vítima com um pedaço de madeira.





De imediato, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, que fica a 52 quilômetros de Coreaú. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de feminicídio.





Ainda não há informações sobre a motivação do crime, que será investigado pela Polícia Civil.





GC Mais