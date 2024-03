Policial é assassinado quando lanchava em hamburgueria assaltada no Ceará

Um policial militar foi morto a tiros durante um assalto em uma hamburgueria na Rua João Sorongo, no Bairro Jardim América, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (21).





O cabo Geldson Coelho de Araújo estava de folga, lanchando no estabelecimento, quando suspeitos anunciaram o assalto.





Segundo testemunhas, durante a ação um dos criminosos percebeu a presença do militar e atirou em direção a ele. Mesmo ferido, o cabo ainda correu para tentar capturar um dos criminosos, mas caiu sem vida no cruzamento da Rua João Sorongo com Rua Júlio César.





Após os tiros, os suspeitos fugiram em um carro.





G1 Ceará