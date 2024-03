Homem atir@ contra ex-mulher em bar e se mat@ no local

Um homem atirou na ex-esposa e se matou em seguida em um bar da capital goiana. Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que o casal estava em processo de divórcio. Na ocasião, o suspeito viu a mulher no estabelecimento e disparou contra ela.





O caso ocorreu no fim da tarde do último domingo (10/3). De acordo com a corporação, a mulher estava sentada no bar quando o ex-marido chegou, e eles começaram a discutir. Durante a briga, o homem sacou a arma e atirou na ex-esposa, que foi atingida nas costas. Em seguida, ele disparou contra a própria cabeça.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).





O homem não resistiu ao ferimentos e morreu na unidade de saúde. A mulher sobreviveu e, segundo o hospital, tem estado de saúde estável.





Segundo a Polícia Civil (PC), o caso será investigado como tentativa de feminicídio.





