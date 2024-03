Homem de 61 anos morre atropelado pelo próprio carro em SC

Homem morreu atropelado ao tentar segurar veículo que descia morro em SC.

Um homem identificado como Jucelino Zabot, conhecido como Juça, 61, morreu após ser atropelado pelo próprio carro no bairro Sertão dos Corrêas, no município de Tubarão, no sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 21.





Jucelino era irmão de Ângelo Zabot, que foi prefeito de Tubarão. Segundo uma mulher de 78 anos que testemunhou o acidente da janela de casa, o homem chegou e estacionou em um morro o veículo modelo S10 Deluxe. Em seguida, Jucelino desceu deixando o carro ligado. Ele foi chamar um colega de trabalho. Logo depois, a caminhonete deu três solavancos e começou a descer o morro. A vítima foi para frente do veículo tentar segurálo e morreu atropelada em Tubarão.





