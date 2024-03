Jornalista cobre acidente ao vivo e descobre a morte da própria filha

Na sexta-feira, dia 22, Donatto Candido, um jornalista de 66 anos residente em Faxinal, região norte do Paraná, estava cobrindo um acidente envolvendo um carro e uma motoneta na PRC-279 e durante uma transmissão ao vivo em sua página de notícias no Facebook, Donatto fez uma descoberta devastadora: a vítima fatal era sua própria filha, Kamilly Vitória Cândido, com apenas 21 anos de idade.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Kamilly, que estava saindo do trabalho, colidiu frontalmente com um carro de passeio ao entrar na rodovia, em um trecho de pista simples na saída para Mauá da Serra. O motorista do carro, de 39 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital.





Emocionado, Donatto relembra sua filha como uma jovem alegre e querida por todos. Kamilly, que estudava Biomedicina, estava radiante com seu novo emprego temporário como safrista na empresa Coamo, em Faxinal.





