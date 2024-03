Homem fica em coma após tentar remover pelo encravado da virilha

Um homem de 30 anos ficou em coma após tentar remover um pelo encravado da virilha. O caso foi registrado no Texas e os médicos informaram à família que ele tinha apenas 4% de chances de sobreviver. As informações são do Ric.com.br





O homem, identificado como Steven Spinale, foi hospitalizado no final de 2022 e foi colocado em coma induzido por três semanas.





“Tudo o que os médicos conseguiram descobrir foi que ele estava sangrando internamente em algum lugar. Mal sabíamos que essa seria a menor preocupação”, escreveu Michelle, irmã de Steven, em uma página do GoFundMe.





De acordo com o relato de Michelle, o irmão contraiu uma bactéria rara que estava fazendo os órgãos pararem de funcionar.





Enquanto estava no hospital, Steven também desenvolveu gripe e pneumonia dupla em ambos os pulmões, além de síndrome do desconforto respiratório agudo.





A irmã ainda relatou que Steven teve que passar por uma cirurgia cardíaca aberta, ficar por duas semanas em uma cama giratória para ajudar na respiração e ter fluidos constantemente drenados de seus pulmões.





Apesar do diagnóstico dos médicos de 4% de chances de sobreviver, Steven está se recuperando. Michelle está usando as redes sociais para mostrar a evolução do irmão no tratamento.