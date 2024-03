Família é pega de surpresa ao receber corpo errado para velório

Um caso inusitado e perturbador causou transtorno e dor para duas famílias em Jaraguá, no Vale do São Patrício (GO), na última quarta-feira (20/03). O corpo de um homem de 37 anos foi levado para ser velado no lugar errado, após um erro de reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia.





Segundo a reportagem do Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, a funerária responsável pelo caso, o irmão da vítima reconheceu o corpo errado no IML. A instituição, por sua vez, liberou o corpo após a identificação por um familiar, como determina o protocolo. A funerária então transportou o corpo para Jaraguá, onde a família logo percebeu que se tratava de um engano.





Diante da situação, o IML foi acionado e se deslocou até o local do velório para corrigir o erro. Os dois corpos envolvidos na troca são de homens que morreram durante uma ação policial em Jaraguá na última terça-feira (19/03). A Polícia Científica de Goiás informou que está apurando as responsabilidades dos policiais envolvidos no caso.





A troca de corpos causou grande sofrimento e constrangimento para as famílias das vítimas. A investigação em curso busca esclarecer as falhas que ocasionaram o erro e garantir que situações como essa não se repitam.