Professora da Uespi tem mal súbito e morre no Ceará

Uma professora, identificada como Deyse Mara Romualdo Soares, 29 anos, morreu por volta das 23h da última terça-feira (19), em Quixadá, no Ceará.





Ela era docente da Universidade Estadual do Piauí Campus Heróis do Jenipapo, em Campo Maior. De acordo com a diretoria da unidade, Cruzinha Pessoa, a professora teve um mal súbito e não resistiu.





Cearense, era ela formada em letras português e fazia doutorado em sua área. Ela lecionava às sextas e sábados em Campo Maior, então fazia o trajeto Ceará-Piauí com frequência . As informações são do Diário dos Carnaubais





“A Uespi está muito abalada porque ela era uma professora muito querida, muito dinâmica, muito alegre… e os alunos estão bastante abalados. Ela saia de Quixadá na quinta-feira à noite, de moto, para no dia seguinte ministrar aula ”, disse Cruzinha Pessoa. As aulas foram suspensas na Instituição de Ensino Superior.





A Uespi emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Deyse Mara; confira:





“É com profundo pesar que a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) comunica o falecimento da Professora Deyse Mara Romualdo Soares, do campus Heróis do Jenipapo, em Campo Maior (PI). Em nome de toda a comunidade uespiana, em especial do Campus Herói do Jenipapo, desejamos forças a todos os familiares".





