Homem sobe em muro para ver confusão no vizinho e morre com tiro no rosto

Um homem morreu ao levar um tiro no rosto depois de subir no muro de casa no distrito de Pirapó, em Apucarana, norte do Paraná. Imagens de câmera de segurança registraram o caso ocorrido no último sábado (9). De acordo com a polícia, testemunhas disseram que ouviram tiros na casa vizinha, onde acontecia uma confraternização. A vítima tentou ver por cima do muro o que estava acontecendo e foi atingida.



O homem morreu na hora, segundo a Polícia Militar (PM). O atirador foi identificado como Agnaldo da Silva Oroski, de 41 anos, e preso nesta quinta-feira (14).

No vídeo, é possível ver que Bruno Júnior caminha em um corredor com duas pessoas, depois sobe no muro e observa a casa vizinha. Uma mulher parece conversar com Bruno, quando ele volta a olhar para outro lado, é baleado e cai no chão. Ele morreu antes da chegada da equipe médica.

Após o crime, o atirador fugiu e se apresentou à polícia dois dias depois. Conforme a polícia, a prisão foi autorizada na quarta-feira (13) após um mandado judicial. Durante depoimento, Agnaldo disse que agiu por legítima defesa porque pensou que a casa dele estava sendo invadida, conforme o delegado André Garcia.

“Ele teria ouvido barulho no telhado, então teria saído com a arma em punho. Nesse momento, teria visto um homem tentando pular o muro dele”, disse. Testemunhas relataram ao contrário, afirmando que o atirador havia disparado diversas vezes antes de atingir Bruno.

