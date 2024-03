Lula afirmou que as eleições venezuelanas serão inválidas se a oposição se comportar como no Brasil. Ele fez a declaração antes de uma reunião com o presidente espanhol, Pedro Sanchéz, nesta quarta-feira, 6. Lula expressou preocupação com a legitimidade das eleições na Venezuela e criticou o comportamento da oposição brasileira liderada por Jair Bolsonaro.