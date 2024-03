Ônibus capota e cai em rio com estudantes universitários

Um ônibus com estudantes universitários capotou na BR-116 e caiu no rio Manhuaçu, perto de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (22/3), deixando 18 pessoas feridas.





O veículo seguia em direção à cidade de Divino, após recolher os estudantes em Matipó, também em Minas Gerais.





Dezoito pessoas estavam no ônibus, incluindo o motorista e os universitários. A maioria das vítimas teve apenas lesões leves no corpo. Algumas ficaram com lesões graves.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do ônibus em uma curva. Com o asfalto molhado pela chuva, ele saiu da pista, desceu uma ribanceira, capotou e acabou caindo no rio.





A maioria dos passageiros conseguiu sair do ônibus e alcançar a margem do rio. Equipes de resgate tiraram as vítimas do local com escadas e cordas. Algumas precisaram ser imobilizadas.





Os feridos foram levados para o Hospital César Leite, Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) de Manhuaçu e para o Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim.





Metrópoles