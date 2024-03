Após confundir oficial de Justiça com amante, homem ameaça atear fogo na esposa e filhos

Um homem foi preso depois de ameaçar colocar fogo na esposa e nos filhos por acreditar que um oficial de Justiça era amante da companheira, em Tupã (SP). O caso foi registrado na sexta-feira (22).





De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito do crime passou a ameaçar a esposa após ela contar que um oficial de Justiça esteve no imóvel à procura dele.





O homem não acreditou na versão e questionou se o oficial de Justiça seria amante dela, passando a ameaçá-la com uma faca.





Na sequência, a vítima contou à polícia que o marido jogou um frasco de acetona nela e nos três filhos menores de idade, que estavam deitados em um colchão, e ameaçou atear fogo na família.





Em meio às ameaças, a mulher conseguiu sair da casa e acabou trancada para fora até a chegada da polícia, que deteve o homem.





O suspeito que, segundo a esposa, é usuário de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, onde foi registrada a ocorrência por violência doméstica, ameaça e resistência.





G1