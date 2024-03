Acidente deixa motoqueiro ferido embaixo de ônibus no Ceará

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou o motoqueiro ferido no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco com Torres Câmara, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste sábado (23).



A vítima ficou presa embaixo do transporte coletivo. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à emergência. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atendeu a ocorrência. O ônibus é da linha 045 - Conjunto Ceará/Papicu/Montese.

