Homem é vítima de furto após oferecer água a desconhecido em Tamboril

Na tarde deste domingo (24), por volta das 13h30, um homem foi vítima de furto em sua residência no Distrito de Sucesso, em Tamboril. O crime aconteceu após a vítima, o Sr. José Nailde Lins, oferecer um copo de água a um indivíduo desconhecido.





Segundo o relato da vítima, o indivíduo chegou à sua casa pedindo um copo de água. Ao ir buscar a água, o homem se aproveitou da distração da vítima e furtou seu aparelho celular da marca Samsung, na cor azul.





A equipe da VTR 7741 do Destacamento de Sucesso foi acionada pela vítima e se deslocou ao local do crime. Após colher informações sobre o caso, a equipe realizou diligências na região em busca do autor do furto, mas até o momento ele não foi localizado.





A Polícia Militar continua investigando o caso e busca identificar e capturar o autor do furto. A equipe conta com a colaboração da população que possa ter presenciado o crime ou que tenha informações sobre o paradeiro do indivíduo.





