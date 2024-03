Entregadora é agredida por morador que teve compra de R$ 35 recusada no cartão

Uma mulher que trabalha como entregadora por aplicativo denuncia que foi agredida pelo morador de um prédio localizado no bairro Meireles, na Beira Mar de Fortaleza, na tarde deste domingo (24). Segundo a vítima, a agressão aconteceu após dois cartões de crédito do cliente não terem a compra de R$ 35 aprovada ao serem passados na máquina, impedindo que ela pudesse entregar o produto a ele. O pedido de almoço continha uma porção de baião de dois com maminha.





Imagens gravadas por outro entregador mostram o momento em que o morador discute com a entregadora na entrada do condomínio. No vídeo é possível ouvir quando ele ordena que ambos deixem o local. Segundo a testemunha, além de tentar sufocar a entregadora, o morador jogou no chão a mochila contendo o pedido de almoço. A entregadora revelou que quando o cartão deu recusado na primeira tentativa ela ainda ofereceu ajuda chamando um colega para tentar passar o cartão do cliente na máquina dele, uma vez que o equipamento dela estivesse com algum problema, mas mesmo assim a compra não foi aprovada.





“A filha dele desceu e tentou passar o cartão e foi recusado, chamei outro entregador para que emprestasse a máquina dele para tentar novamente passar, mas não foi aceito também. O morador desceu com outro cartão e também não passou. Quando falei que não podia entregar o pedido sem que fosse efetuado o pagamento ele começou a se alterar, veio para cima de mim, me enforcando, me pegando pelo braço para me expulsar do condomínio e jogou a minha bolsa no chão”, relata.





A entregadora afirma que avistou dois policiais e acionou os agentes, que tentaram conversar com o morador, mas ele não permitiu a entrada deles e discutiu com os policiais na entrada do prédio. A mulher disse ainda que esta não é a primeira vez que ela passa por situações como esta e diz que nunca deixa de registrar boletim de ocorrência e encorajou a outros entregadores a fazer sempre a denúncia.





Polícia Civil afirma que investiga denúncia de injúria





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma denúncia de injúria, registrada neste domingo (24), no bairro Meireles.





O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). Conforme a noticiante, um homem teria a insultado durante uma entrega em um condomínio na região. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. As investigações estão a cargo do 2º Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar o fato.





