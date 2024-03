Pai confessa que m@tou filha e dormiu com c@dáver em apartamento

Wellington da Silva Rosas, de 39 anos, foi preso na última terça-feira (26/03) em São Paulo, sob a suspeita de matar a própria filha, Rayssa Santos da Silva Rosas, de 18 anos. O crime chocou a região central da cidade e levantou questões sobre a segurança pública e o contexto familiar envolvido. Segundo relatos policiais, Wellington confessou o homicídio, alegando que a ação visava atingir sua ex-mulher, mãe da vítima, com quem havia se separado recentemente. Com informações do Metrópoles.





De acordo com os relatos fornecidos à polícia, o crime ocorreu durante uma visita de Rayssa ao apartamento de seu pai, localizado na Bela Vista. Wellington teria alegado que uma discussão com a filha, que teria tomado o lado da mãe na separação, o levou a estrangular a jovem até a morte. Posteriormente, ele quebrou as pernas do corpo da vítima para acondicioná-lo em uma caixa.





Ainda mais perturbador, Wellington afirmou em depoimento à polícia que contratou um homem em situação de rua para adquirir etanol e incendiar o corpo de Rayssa. O suposto cúmplice teria recebido apenas R$ 10 pelo serviço. A descoberta do corpo carbonizado ocorreu após familiares de Rayssa registrarem um boletim de ocorrência de desaparecimento. Wellington, com um histórico criminal que inclui roubos, tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio, havia sido solto recentemente e estava respondendo aos crimes em liberdade antes de cometer o assassinato de sua filha.