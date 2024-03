Peão de rodeio morre eletrocutado ao usar celular ligado à tomada

Leonardo Moreira de Paula, 33 anos, morreu eletrocutado, na tarde desta quinta-feira (21/03), em Água Clara. Ele usava o celular, que estava ligado à tomada, durante temporal, segundo reportagem da TV Fatos. De Paranaíba, o jovem estava no Distrito de São Domingos acompanhando a mãe em uma visita à tia. Com informações do Topmidia News.





O prefeito Ângelo Guerreiro, de Três Lagoas, lamentou a morte do peão, conhecido na região. “Ao seu pai, Silvano de Paula, amigo de longa data meu e do Arizon Lopes, a toda a família e amigos, nossos sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração de todos”, disse.





O prefeito completou com pedido de cautela: “fica o alerta para que não usem o celular quando estiver ligado na tomada de energia. Principalmente quando estiver chovendo”.