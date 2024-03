Ratos ficam "chapados" com droga apreendida pela polícia dos EUA

A última coisa que a polícia americana poderia prever era o roubo de drogas apreendidas por um 'ladrão' peculiar: um rato. Na verdade, vários. Nesta semana, o Departamento de Polícia de Nova Orleans, nos Estados Unidos, comunicou que os roedores entraram na sede e se alojaram em caixas de maconha confiscadas pelas autoridades. As informações são do Terra.





O caso inusitado foi contado pela Superintendente de Polícia Anne Kirkpatrick ao Comitê de Justiça Criminal da Câmara Municipal. Na última segunda-feira (11/03), ela dividiu a situação com o órgão: "Os ratos estão comendo a nossa maconha, estão todos 'chapados'".





O relato de Anne serviu para reforçar o pedido de melhorias na sede do departamento, que, segundo ela, está degradado pela falta de manutenção. O local onde as drogas apreendidas estão armazenadas, por exemplo, conta não só com a presença de ratos 'doidões' como também de baratas e vermes em decomposição.





Atualmente, a polícia de Nova Orleans enfrenta más condições de trabalho e instalações precárias. Segundo a superintendente, os policiais "não têm onde usar o banheiro". A falta de ar condicionado na sede também foi uma questão levantada por Anne ao comitê.





"No ano passado, estava tão quente que tivemos que fechar os prédios. Às vezes, está tão frio que nossos oficiais e a patente no quartel-general nem conseguem ocupar o prédio", contou.





Apesar de o esconderijo ser inusitado, a presença de ratos já é comum nas instalações. O último relatório enviado pelo departamento em 2017 mostra cobras, roedores, gambás e possíveis mofos no local. O nível de precariedade é tanto que Anne chegou a dizer que os zeladores "merecem um prêmio por tentarem limpar o que não pode ser limpo".





Para resolver o problema e se livrar da presença dos ratos 'chapados', foi apresentada uma proposta para gastar US$ 7,6 milhões (pouco mais de R$ 37 milhões) em um contrato de arrendamento de 10 anos para transferir temporariamente a sede da polícia para dois andares de um prédio no centro da cidade.





Ao final da reunião, a Comissão de Justiça Criminal votou a favor do avanço da proposta de arrendamento. Agora, a proposta vai ao plenário da Câmara Municipal para a última decisão.