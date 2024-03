RECEITAS do Governo ficam R$ 12,2 Bi abaixo do esperado no início de 2024, Aponta IFI

No primeiro bimestre de 2024, as receitas do governo ficaram R$ 12,2 bilhões abaixo do esperado, conforme levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI). A diretora do órgão ressaltou que o governo pode ajustar suas estimativas e gastos para não necessitar de um bloqueio de despesas nesse valor. O governo anunciou ajustes de arrecadação e despesas nesta sexta-feira, em meio a desafios como aumento de gastos previdenciários e inflação abaixo do esperado. Apesar do objetivo de eliminar o déficit primário, existe uma margem de tolerância para o déficit de 0,25% do PIB, mas os esforços de contingenciamento podem ser maiores para atender ao alvo fiscal.





com Estadão