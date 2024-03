Saidinha de presos para Páscoa ganhou frota de ônibus no DF

Chamou a atenção de brasilienses a estrutura montada para dar suporte à libertação provisória de presos condenados por crimes, na capital brasileira. A segunda “saidinha” deste ano de 2024 ocorre sob forte esquema de proteção policial a uma frota de ônibus, na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto.





Assim como ocorre em todo o Brasil, a libertação dos criminosos cumpre ordem judicial com base na legislação penal, alterada pelo Congresso Nacional há uma semana, mas que espera o presidente Lula (PT) sancionar, garantindo o fim das “saidinhas”.





Na primeira saidinha do ano, em Brasília, um dos condenados foi preso em flagrante, três horas depois, após cometer quatro crimes.





Em vídeo que circula em grupos de aplicativo de mensagens, uma mulher critica a movimentação: “Isso aí, Lula! Bota tudo na rua de novo!”, diz a autora da filmagem.





O Diário do Poder tentou contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF para obter mais detalhes sobre a operação, mas não conseguiu ser atendido.





Com informações do Diário do Poder