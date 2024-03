Sargento da PM sofre infarto ao volante, morre e colide veículo na rodovia entre Teresina e União

Na manhã desta sexta-feira (29), um trágico incidente abalou a comunidade policial do Piauí, com a morte do sargento Ezediquias Alves de Sena. O militar, lotado no Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), faleceu após passar mal e sofrer um acidente durante uma viagem na rodovia estadual PI 112, entre Teresina e União. As autoridades suspeitam que ele tenha sofrido um infarto fulminante, o que o levou a perder o controle do veículo e colidir.





A Polícia Civil do Estado realizou a perícia no local do acidente, onde o sargento foi encontrado após passar mal durante a viagem. Os primeiros indícios apontam para um infarto como causa da fatalidade. Ezediquias Sena, que servia à corporação com dedicação, deixa um vazio entre seus colegas e familiares, enquanto aguardam mais informações sobre o triste episódio que tirou a vida do sargento.





Segundo informações da polícia, o sargento seguia em direção à cidade de União para um encontro com familiares. Durante o percurso, no entanto, ele sofreu um mal súbito, perdeu o controle do veículo que conduzia e acabou saindo da pista, colidindo com árvores ao descer o aterro.





Ezediquias Sena foi encontrado por populares preso às ferragens do carro, o que demandou a intervenção do Corpo de Bombeiros para resgatar seu corpo. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias exatas do ocorrido ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.





Fonte: MN